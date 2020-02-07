اليوم.. قطع المياه عن 4 مناطق في الجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن عدد من المناطق بنطاق المحافظة تشمل: (شارع الهرم بدءًا من نصر الدين حتى المساحة - شارع الهرم حتى تقسيم عمرو بن العاص الأول والثاني والثالث - ترعة عبدالعال (1-2) - كفرطهرمس).

وقالت الشركة، في بيان، إنه سيتم قطع المياه اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى السادسة صباح غدٍ السبت.

وأوضحت أن قطع الخدمة عن هذه المناطق يأتي نتيجة قيام الشركة بأعمال الإحلال والتجديد لطلمبات محطة رفع صرف صحي أرض اللواء بمنطقة حي بولاق الدكرور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، كما وفرت سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حال وجود أي شكوى يمكن الاتصال بالخط الساخن 125.​