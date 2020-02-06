"المحامين" تغلق باب التنازلات والطعون على المرشحين في الانتخابات

كتب - مصطفى علي:

أغلقت النقابة العامة للمحامين، اليوم الخميس، باب التنازلات، والطعون، والاعتراضات على المرشحين، في الانتخابات التي تعقد 15 مارس القادم، على منصب نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر الفصل في الطعون والتنازلات، يوم الاثنين الموافق 10 فبراير، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.

وأكدت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات المرشحين، في بيان اليوم الخميس، أنها لم تتلق سوى طلب واحد من أحد المرشحين لمنصب نقيب المحامين للتنازل عن الترشح.

وكانت اللجنة، تلقت 19 مرشح لمنصب النقيب، وجاءت أسماء المرشحين كالآتي:-

سامح عاشور، إبراهيم عبدالسميع مهران، مجدي عبدالستار إبراهيم، مجدي محمود على راشد، محمد، رجب البرديسي، حسين المرشدي، نجلاء محمد الإمام، طارق الفولي، محمد رجائي عطية، أيمن عبدالعزيز محمد أحمد، إبراهيم السعيد، وفائي الدسوقي محمد، صلاح الدين محمود حجازي، محمد علي مهران، علي محمد فتوح، أحمد قناوي، محمد أحمد علي الشربيني، علاء عباس عبداللطيف، مرتضى منصور.

وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقي أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف وأخرى على مقاعد الهيئات العامة والشركات.