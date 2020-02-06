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حدث في 8 ساعات| رئيس الأركان يتابع سير العمليات العسكرية بشمال سيناء.. وقطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة غدا

07:09 م الخميس 06 فبراير 2020
حدث في 8 ساعات| رئيس الأركان يتابع سير العمليات العسكرية بشمال سيناء.. وقطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة غدا

حدث في 8 ساعات

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن التعليم الأساسي ـ مرحلة ثانية ـ، وقطع المياه عن 4 مناطق في الجيزة لمدة 8 ساعات غدًا، بالإضافة إلى هزة أرضية بقوة 4 ريختر شمال شرق العريش.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.

السيسي العمليات العسكرية شمال سيناء قطع المياه صناعة السكك الحديدية مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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