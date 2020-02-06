حدث في 8 ساعات| رئيس الأركان يتابع سير العمليات العسكرية بشمال سيناء.. وقطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة غدا

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن التعليم الأساسي ـ مرحلة ثانية ـ، وقطع المياه عن 4 مناطق في الجيزة لمدة 8 ساعات غدًا، بالإضافة إلى هزة أرضية بقوة 4 ريختر شمال شرق العريش.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.