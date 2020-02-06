برودة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى السبت

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة أيام (الخميس - الجمعة - السبت)، حيث يسود طقس شديد البرودة مع فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة.

الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، على معظم الأنحاء غائم أحيانا، مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.

كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بالسواحل الشمالية الغربية، قد تصل لحد العاصفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.8 متر ـ 3.3 والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

القاهرة الكبرى 22 14

الوجه البحري 21 14

السواحل الشمالية الغربية 18 14

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 24 14

جنوب سيناء والغردقة 25 13

شمال الصعيد 24 13

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 13

الجمعة

يسود طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى غزيرة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

ويؤدي نشاط الرياح إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة من البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة:

القاهرة الكبرى 17 12

الوجه البحري 16 11

السواحل الشمالية الغربية 15 13

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 18 13

جنوب سيناء والغردقة 23 14

شمال الصعيد 18 11

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 11

السبت

يسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على مختلف الأنحاء مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى متوسطة على الوجه البحري وغزيرة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

ويؤدي نشاط الرياح إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة من البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة السبت:

القاهرة الكبرى 16 08

الوجه البحري 16 10

السواحل الشمالية الغربية 16 11

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 18 10

جنوب سيناء والغردقة 20 13

شمال الصعيد 18 09

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 21 12