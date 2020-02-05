أشرف صبحي: 950 مليون جنيه من القطاع الخاص لتطوير مراكز الشباب

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن رؤية الوزارة هي تطوير مراكز الشباب وجزء من المراكز تم إعادة صيانتها وإنشاء مراكز جديدة في المدن الجديدة وتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة اجتماعية وأسرية وثقافية وكل الأنشطة الشبابية والمستهدف بها دمج الشباب.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمجلس الوزراء، لتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات هناك 4330 مركز شباب في مصر، وخلال العام تلقينا 950 مليون جنيه بمشاركة القطاع الخاص، لتطوير مراكز الشباب والأنشطة المختلفة وتم عمل نموذجين للرعاية المجتمعية منهم واحد في منفلوط بنسبة إنجاز 60%.

من جانبه قال خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إننا نسعى لبناء الشخصية المصرية بأسس سليمة فكان يجب دراسة هذا الأمر جيدًا، ووجدنا أنه لا بد من التعاون مع وزارة الشباب لأن مراكز الشباب ليس مركزًا للرياضة فقط ولكن ثقافية وعلمية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أن يكون مركز الشباب مركزا للثقافة والتدريب والتعليم وتغذيته بالفكر السليم.