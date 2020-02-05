أكثر الكلمات إنتشاراً

نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

أشرف صبحي: 950 مليون جنيه من القطاع الخاص لتطوير مراكز الشباب

04:47 م الأربعاء 05 فبراير 2020
أشرف صبحي: 950 مليون جنيه من القطاع الخاص لتطوير مراكز الشباب

الدكتور أشرف صبحي

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن رؤية الوزارة هي تطوير مراكز الشباب وجزء من المراكز تم إعادة صيانتها وإنشاء مراكز جديدة في المدن الجديدة وتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة اجتماعية وأسرية وثقافية وكل الأنشطة الشبابية والمستهدف بها دمج الشباب.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمجلس الوزراء، لتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات هناك 4330 مركز شباب في مصر، وخلال العام تلقينا 950 مليون جنيه بمشاركة القطاع الخاص، لتطوير مراكز الشباب والأنشطة المختلفة وتم عمل نموذجين للرعاية المجتمعية منهم واحد في منفلوط بنسبة إنجاز 60%.

من جانبه قال خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إننا نسعى لبناء الشخصية المصرية بأسس سليمة فكان يجب دراسة هذا الأمر جيدًا، ووجدنا أنه لا بد من التعاون مع وزارة الشباب لأن مراكز الشباب ليس مركزًا للرياضة فقط ولكن ثقافية وعلمية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أن يكون مركز الشباب مركزا للثقافة والتدريب والتعليم وتغذيته بالفكر السليم.

أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة تطوير مراكز الشباب

الخبر التالى:

القوى العاملة: 3 آلاف جنيه شهريا بدل وجبات غذائية لعمال المناجم والمحاجر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الداخلية لأصحاب السيارات: سارعوا بتركيب اللاصق الإلكتروني‎