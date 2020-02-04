أكثر الكلمات إنتشاراً

نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

"بدون خسائر".. هزة أرضية في الجيزة

10:24 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
"بدون خسائر".. هزة أرضية في الجيزة

نتيجة زلزال - ارشيفية

كتب يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مساء الثلاثاء، هزه أرضية على بعد 33 كم جنوب مدينة الجيزة.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان اليوم، أن الهزة كانت الساعة 9:06 بتوقيت القاهرة، بقوة 2.53 درجة على مقياس ريختر.

ولفت البيان أن المواطنين القريبين من منطقة دهشور والعياط شعروا الهزة الأرضية، مشددًا على عدم وقوع أي خسائر أو إصابات.

هزة أرضية الجيزة الزلازل البحوث الفلكية

الخبر التالى:

وزير الطيران: الدولة لا تترك أبنائها في أي مكان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من السيسي على عودة الصيادين المحتجزين في اليمن