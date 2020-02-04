"بدون خسائر".. هزة أرضية في الجيزة

كتب يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مساء الثلاثاء، هزه أرضية على بعد 33 كم جنوب مدينة الجيزة.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان اليوم، أن الهزة كانت الساعة 9:06 بتوقيت القاهرة، بقوة 2.53 درجة على مقياس ريختر.

ولفت البيان أن المواطنين القريبين من منطقة دهشور والعياط شعروا الهزة الأرضية، مشددًا على عدم وقوع أي خسائر أو إصابات.