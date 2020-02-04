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العناني يبحث مع سفير سنغافورة تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر

08:36 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
العناني يبحث مع سفير سنغافورة تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر

الدكتور خالد العناني

كتب - يوسف عفيفي:

بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع السفير دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، سبل التعاون في مجال العمل الأثري وتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر من سنغافورة.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء، تبادل الخبرات في مجال تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر من سنغافورة، ومن ذلك تنظيم رحلة تعريفية (FAM trip) لمجموعة من الكتاب والصحفيين والإعلاميين من أشهر وأكبر الصحف والتليفزيونات في سنغافورة، لزيارة الأماكن السياحية والأثرية في مصر.

وعلى صعيد التعاون في مجال العمل الأثري، أعرب السفير عن رغبة بلاده في إرسال أول بعثة أثرية من سنغافورة للمشاركة في حفائر أثرية في مصر، بالإضافة إلى دعم سبل التعاون في مجال علم المتاحف وتدريب العاملين بها.

خالد العناني سفير سنغافورة تنشيط السياحة سنغافورة

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