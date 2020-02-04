"قومي المرأة" يشكر الرئيس لتصديقه على تعديل مادة النفقة بقانون العقوبات

كتبت - نور العمروسي:

وجَّه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه وباسم المرأة المصرية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصديقه على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان اليوم الثلاثاء، عن بالغ فخرها واعتزازها بدعم ومساندة الرئيس السيسي للمرأة المصرية، وتقديره لما تواجهه المرأة من معاناة كبيرة داخل أروقة المحاكم، مما يعكس إيمانه الشديد وقناعته بقضايا المرأة وبدورها الفعال في المجتمع، كما يؤكد سعي الدولة الحثيث لتحقيق المزيد من الإصلاحات لمشاكل الأسرة المصرية.

جدير بالذكر أن المادة الأولى من القانون نصت على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.

ونص التعديل، على أنه إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.