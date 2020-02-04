أكثر الكلمات إنتشاراً

نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

محافظة القاهرة: إزالة منطقة العصارة العشوائية بالمرج وتسكين الأسر بمدينة المحروسة بالسلام

03:56 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
محافظة القاهرة: إزالة منطقة العصارة العشوائية بالمرج وتسكين الأسر بمدينة المحروسة بالسلام

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

أعلن المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أنه ضمن خطة محافظة القاهرة لإزالة المناطق العشوائية والخطرة، فقد تم الانتهاء من إزالة منطقة العصارة العشوائية بحي المرج بناءً على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وصرح نائب المحافظ بأنه تم إزالة 17 عشة ومنزلاً مقامًا بدون ترخيص وبشكل عشوائي وبالتالي أصبحت المنطقة عشوائية الأمر الذي استوجب الإزالة وتم فتح الطريق أمام المارة بعد الانتهاء من عملية الإزالة.

وأوضح نائب المحافظ أنه تم حصر السكان وعددهم 62 أسرة وتم نقلهم وتسكينهم في شقق سكنية تم فرشها في مدينة المحروسة بالسلام.

هذا المحتوى من

مدينة المحروسة بالسلام منطقة العصارة المرج خالد عبد العال إزالة المناطق العشوائية

الخبر التالى:

جامعة القاهرة تفوز بالمركز الأول في الملتقى الرياضي للوافدين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:عاصفة وحر وأمطار.. الأرصاد: طقس غير مستقر بدءا من الأربعاء