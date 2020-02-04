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الأعلى للإعلام يطالب بالالتزام بالبيانات الرسمية في تغطية "كورونا".. ويحذر المخالفين

02:18 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
الأعلى للإعلام يطالب بالالتزام بالبيانات الرسمية في تغطية "كورونا".. ويحذر المخالفين

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصطفى علي:

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة التزام جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة عند نشر أو بث أي مواد تتعلق بحدوث إصابات بفيروس كورونا في مصر.

وشدد المجلس، في بيان، على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفة ذلك.

كما أكد المجلس أن المعايير المهنية للإعلام تحظر تمامًا على أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني نشر أو بث أي مواد تتعلق بحدوث أوبئة إلا بمعرفة الجهات المختصة.

وتتابع لجان المجلس مدى التزام الوسائل المختلفة بالقواعد المهنية.​

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام البيانات الرسمية فيروس كورونا مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الصحة

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