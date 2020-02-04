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اليوم.. "الأعلى للإعلام" يحقق في مخالفات التغطية الإعلامية لـ"فيروس كورونا"

12:44 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
اليوم.. "الأعلى للإعلام" يحقق في مخالفات التغطية الإعلامية لـ"فيروس كورونا"

جمال شوقي

كتب - مصطفى على:

تعقد لجنة الشكاوى اجتماعًا لها بعد قليل لمواصلة مناقشة تقرير أعدته لجنة الرصد بالمجلس عن الأداء الإعلامي خلال شهر يناير، والتغطيات الإعلامية ومن أهمها التغطية الإعلامية لفيروس كورونا.

وقال جمال شوقي، رئيس اللجنة في تصريحات لمصراوي، إن الاجتماع يناقش ما إذا كان شاب التغطية مخالفات من عدمه، ومدى الالتزام بالمعايير الإعلامية في شأن نشر الأخبار الخاصة بالصحة والأوبئة والتي قد تسبب الذعر والقلق للرأي العام.

وأضاف: "اللجنة ستناقش مدى الالتزام بإسناد الأخبار لمصادرها الرسمية وهي وزارة الصحة، والمنوطة بالحديث عن مثل هذا الأمر دون غيرها.

وكانت لجنة الشكاوى بدأت أمس، التحقيق في تغطية وسائل الإعلام لانتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وما شابها من مخالفات.

جمال شوقي فيروس كورونا مخالفات التغطية الإعلامية

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