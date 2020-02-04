حدث ليلًا| صور خاصة من داخل فندق العائدين من الصين.. وتفاصيل جريمة "قتيل لقمة العيش" بأبو النمرس

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

- صور خاصة من داخل فندق إقامة المصريين العائدين من الصين

حصل مصراوي على صور خاصة من داخل فندق إقامة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، والبالغ عددهم 302 شخص.

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- حبس الممتنعين عن دفع النفقة.. السيسي يصدق على تعديل أحكام قانون العقوبات

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

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- "التعليم": ننسق مع "الصحة" لاتخاذ إجراءات احترازية.. ولا صحة لتأجيل الدراسة بسبب "كورونا"

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن الدراسة ستكون في موعدها المقرر في النصف الثاني من العام الدراسي، وإن ما يتردد عن تأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا لا أساس له من الصحة.

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التلفزيون الصيني: ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 414

أفادت فضائية "العربية"، في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن التلفزيون الصيني أكد ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا، في إقليم هوبي، إلى 414 قتيلًا.

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- "لماذا مُنع مصريان من السفر من ووهان؟".. سفير مصر بالصين يُجيب

قال السفير محمد البدري، سفير مصر لدى الصين، إن هناك بوادر إيجابية بارتفاع نسبة المتعافين من فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية.

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- أمريكا تدرج 260 شخصًا على قائمة المشتبه في إصابتهم بـ"كورونا"

أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إدراجها 260 مريضًا تحت الفحص، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المعروف أيضًا باسم فيروس ووهان)، في 36 ولاية بدء من اليوم الاثنين.

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- "60 ثانية أكشن".. شهود عيان يروون لحظات الرعب في جريمة "قتيل لقمة العيش"

"الموضوع مكملش دقيقة".. بهذه الكلمات وصف شهود عيان تفاصيل مقتل صاحب محل سوبر ماركت بالرصاص بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، مساء الاثنين.

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- أبرزها ارتفاع سعر الكهرباء.. برلماني يرصد 5 معوقات تهدد صناعة الألومنيوم

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجّه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء، قطاع الأعمال، الكهرباء، والصناعة، بشأن المعوقات التي تهدد صناعة الألومنيوم، حيث تعد مصر من الدول الرائدة في هذه الصناعة، وبلغ حجم إنتاجها حوالي 320 ألف طن في السنة، وتظهر أهمية الصناعة في مصر ليس فقط لمكانتها وتأثيرها الكبير على الصناعة المصرية، وإنما أيضًا لما يترتب عليها من إتاحة الفرصة لنشأة وازدهار العديد من الصناعات التي تعتمد عليها.

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وزيرة الصحة: مصر لديها أحدث أجهزة اختبارات الكشف عن "كورونا"

قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إن مصر من الدول التي لديها أعلى وأحدث اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد؛ حيث تسلَّمت مصر من منظمة الصحة العالمية كواشف لفيروس كورنا.

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- الأمم المتحدة قلقة إزاء الاشتباكات بين الجيشين التركي والسوري

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه العميق إزاء الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية والقوات التركية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا ودعا إلى خفض التصعيد.

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- أول تعليق من الحكومة السودانية على لقاء البرهان ونتنياهو

قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، إنه تلقى نبأ لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، برئيس حكومة تسيير الأعمال بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبر وسائل الإعلام.

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- المعاينة: ماس كهربائي بمحل تجاري وراء حريق سوق المنيرة

كشفت المعانية الأولية لرجال الحماية المدنية والمعمل الجنائي عن ملابسات حريق اندلع بسوق المنيرة بمنطقة إمبابة، مساء الاثنين.

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