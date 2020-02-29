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"الشعب تحمل ما تتحمله الجبال" .. الأزهر يدعو لإعلاء مصلحة السوريين وتغليب صوت الإنسانية

08:23 م السبت 29 فبراير 2020
"الشعب تحمل ما تتحمله الجبال" .. الأزهر يدعو لإعلاء مصلحة السوريين وتغليب صوت الإنسانية

مشيخة الأزهر الشريف

القاهرة- أ ش أ:

أعرب الأزهر الشريف عن أسفه الشديد وقلقه البالغ تجاه التصعيدات الأخيرة ضد الشعب السوري الشقيق التي طالت الإنسان والمقدسات والآثار الحضارية، داعيا الجميع إلى تغليب مصلحة هذا الشعب الذي تحمَّل ما لا تتحمله الجبال، والنظر بعين الإنسانية والرحمة إلى ما آلت إليه الأوضاع.

وطالب الأزهر، في بيان اليوم السبت، المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته تجاه الشعب السوري، داعيا إلى النظر بعين الإنسانية والرحمة إلى ما آلت إليه الأوضاع في إدلب وحمص وحلب ودمشق وغيرها من المناطق السورية التي أنهكتها الحروب، ومزقتها النزاعات، وطمست الصراعات هويتها التاريخية، وقضى على معالمها الخراب والدمار.

كما أعرب الأزهر عن قلقه الشديد تجاه الإهمال الدولي في تقييم الأوضاع في سوريا التي فتحت الأبواب على مصارعها، لتفشي الأوبئة وانتشار الأمراض وارتفاع معدلات الإعاقة، وتدني الصحة النفسية، وتقييد المساعدات الإنسانية، والأوضاع المأساوية بمخيمات اللاجئين، وحملات النزوح الجماعي، إلى آخر هذه المآسي التي تعد ضمن الأسوأ في التاريخ الإنساني الحديث.

ويضرعُ علماء الأزهر إلى "المولى عز وجل" أن يُعجِّل بإعادة الاستقرار والحياة لهذا البلد العربي العزيز، وأن يشفي المصابين، وأن يعم السلام كل شبر من أرض سوريا العزيزة على قلوب العرب والمسلمين، وأن يحفظ أهلها من كل مكروهٍ وسوء.

هذا المحتوى من

Asha
الأزهر الشريف الشعب السوري سوريا

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