"الأعلي للإعلام" ينعي الكاتب الصحفي عزت بدوي

كتب- مصطفى علي:

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي عزت بدوي رئيس مجلس إدارة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور الأسبق الذي وافته المنية، أمس الخميس.

وقال المجلس في بيان اليوم الجمعة، إن الراحل كان واحدًا من الكتاب أصحاب الأداء الهادئ، ونجح في أن يكون صوتا متزنا يحافظ على ثوابت الوطن ويقدره الجميع.

ويعد عزت بدوي أحد كبار الكتاب في مؤسسة دار الهلال التي رأس مجلس إدارتها بالإضافة إلى رئاسة تحرير مجلة المصور بعد تاريخ طويل من العطاء المهني.

ومن المقرر تشيع جنازة "بدوي" اليوم من مسجد الرحمن عقب صلاة الجمعة، على أن يُقام العزاء غدًا السبت بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.