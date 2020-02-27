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الصحة: إصابة 38 مواطنًا في حادث قطار مطروح ولا وفيات

08:44 م الخميس 27 فبراير 2020
الصحة: إصابة 38 مواطنًا في حادث قطار مطروح ولا وفيات

موقع انقلاب قطار مطروح

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، إصابة 38 مواطنًا جراء خروج جرار قطار عن القضبان أثناء توجهه من محافظة الإسكندرية إلى محافظة مطروح.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ18 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث نقلت المصابين، إلى مستشفيات الضبعة والعلمين والحمام، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأشار مجاهد، إلى أن جميع الإصابات طفيفة، حيث تراوحت مابين سحجات وكدمات وجروح وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة تمامًا.

حادث قطار مطروح قطار مطروح وزارة الصحة والسكان الإسكندرية خالد مجاهد

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