القوى العاملة تحذر من سماسرة العمل في خدمات الحجاج

كتب - يوسف عفيفي:

حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين من الوقوع في براثن السماسرة وشبكات النصب والاحتيال من خلال الإعلانات الوهمية التي ظهرت مؤخرا من عدد من الشركات والأفراد التي تدعو السيدات والرجال من جميع المهن للعمل خلال موسم الحج المقبل في خدمات الحجاج بالمملكة العربية السعودية، مقابل إيداع مبلغ 20 ألف جنيه كضمان.

وناشد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، في بيان اليوم، المواطنين ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات.

وطالب الوزير بضرورة مراجعة الوزارة من خلال"الإدارة العامة للاستخدام"، أو مديرياتها علي مستوي 27 محافظة للتأكد من فرص العمل ومعرفة الشركات الموثوق فيها للتعامل معها .