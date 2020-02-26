وفاة مبارك.. وأزمة الأهلي والزمالك في الفيفا أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تصدرت وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أمس، وأخبار الشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "مبارك في ذمة الله"، ذكرت صحيفة"الأهرام" أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفي أمس عن 91 عاما، مشيرة إلى أن رئاسة الجمهورية نعت الفقيد وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لأسرته.

وأضافت "الأهرام" أن الرئاسة أصدرت بيانا جاء فيه "تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة حيث كان يتولى قيادة القوات الجوية خلال الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية وتتقدم الرئاسة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس".

وأشارت إلى أن رئاسة الجمهورية قررت إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد 3 أيام بدءا من اليوم وفقا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة.

كما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا ينعى الرئيس الأسبق قالت فيه تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأضافت أنها تتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء وتدعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، كما نعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن الرئيس الأسبق ونعاه مجلس النواب، وقال في بيان "نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته".

وأعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه في وفاه مبارك حيث أشاد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمسيرته الوطنية ودوره البارز في حرب أكتوبر المجيدة، ونعته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووصفته في بيان بأنه أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة وتحمل مسئولية الوطن في ظرف عصيب واستمر على مدى 3 عقود في قياده البلاد.

وعربيا ذكرت صحيفة "الأهرام" أن القادة والزعماء العرب أشادوا بمواقف الرئيس الأسبق فقد بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ببرقيه تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في وفاة مبارك، كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ببرقية مماثلة.

وأعلنت الإمارات تنكيس الأعلام يوما واحدا حدادا على الرئيس الأسبق، وذكرت في بيان أن "العالم العربي فقد الرئيس الأسبق حسني مبارك صاحب المواقف الوطنية والتاريخية"، كما بادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتعزية الرئيس السيسي في وفاة مبارك، وفي البحرين قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفه وزير خارجيه البحرين إن دول الخليج لن تنسى مواقف الرئيس الأسبق المساند لها وبخاصة موقفه من أجل تحرير الكويت عام 1990.

ونعى رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري على "تويتر"، الرئيس الراحل قائلا "إنه كان صديقا وفيا للبنان وعلامة مضيئة من علامات التضامن العربي"، كما أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواقف الرئيس الأسبق في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لنيل حقوقه في الحرية والاستقلال.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء: الحكومة تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي يحددها القانون لتسجيل مستحقات الضرائب للدولة قبل إجراء حجز إداري على أموال المتعثرين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة وكذلك في ضوء توجيهات الحكومة بإرجاء السير في إجراءات الحجز الإداري على أموال المنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة سواء كانت هذه الإجراءات تحصيل المستحقات أو الضرائب أو التأمينات أو أي مستحقات أخرى خاصة من الدولة لمساعدة تلك المشروعات على النهوض وإقالتها من عثرتها.. جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء تقريرا من الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وفي تناولها لنشاط رئيس الوزراء، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مدبولي أشاد ببرنامج التعاون مع "هارفارد" في مجال التعليم الطبي، مؤكدا على الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس السيسي بتطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.

وأضافت أن الدكتور مدبولي أثنى، عقب لقائه مع اجاد سينج عميد الدراسات العليا بكلية الطب جامعة هارفارد، على التعاون مع جامعة عريقة وذات مكانة عالمية مثل هارفارد بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى التعليم الطبي في مصر، وبما يخدم أهداف الدولة في الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية.

وذكرت صحيفة "الأخبار" أن رئيس الوزراء التقى بسفير قبرص بالقاهرة الذي أكد أن بلاده تولي اهتماما بالغا بتطوير العلاقات مع مصر، مشيدا بالعلاقات المتنامية بين البلدين، وأضافت أن مدبولي بحث مع إيفان فلوريس ريس البرلمان الشيلي والوفد المرافق له تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب 15 مارس المقبل"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعلن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن لعام 2020 بدءا من 15 مارس المقبل وحتى 15 يوليو 2020 بإجمالي 320 قطاعا على مساحة 56 ألف كيلو متر مربع في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 23 - 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر والتي تم تقسيمها إلى قطاعات لتصل مساحة القطاع إلى حوالي 170 كيلو مترا مربعا.

وأشار إلى أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وتأتي وفقا لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها لتطبيقها في قطاع التعدين وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجي البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكه الإنترنت.

وأضاف أن الوزارة بدأت عام 2018 في دراسة تطوير قطاع التعدين وفق منهج علمي وتم التعاقد مع استشاري عالمي لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار في قطاع التعدين..مشيرا إلى أنه جرى تعديل النظام الاستثماري والمالي في عقود الاستثمار لتصبح الإتاوة والضرائب بدلًا من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح وذلك وفق ما هو سائد عالميا.

وتحت عنوان "4,235 تريليون جنيه ودائع البنوك"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن البنك المركزي أعلن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية ديسمبر الماضي بنحو 52 مليار جنيه لتسجل 4.235 تريليون جنيه مقابل 4.183 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له.

وأوضح البنك المركزي، في التقرير الشهري الصادر أمس، أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 500 مليون جنيه لتبلغ 613 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 612.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر السابق له.

وتحت عنوان "قمة صحية أوروبية لمواجهة كورونا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن إيطاليا استضافت أمس قمة لوزراء صحة دول الجوار لبحث استجابة منسقة تجاه تفشي فيروس كورونا.. مشيرة إلى أنه سيجتمع ممثلو الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في العاصمة الإيطالية اليوم لمناقشة الأزمة الناتجة عن تفشي الفيروس.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الصحة الإيطالية ذكرت، في بيان، أن محادثات دول الجوار ضمت وزراء الصحة في كل من النمسا وفرنسا وسلوفينيا وسويسرا وألمانيا وكرواتيا وتزامن ذلك مع تسجيل إيطاليا 7 حالات وفاة وأكثر من 220 إصابة..مشيرة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي بلغ فيه عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 2700 حالة عالمية وأكثر من 80 ألف حالة إصابة.

وأوضحت أن الإمارات علقت الرحلات الجوية من وإلى إيران لمدة أسبوع على الأقل بسبب انتشار الفيروس في إيران، مشيرة إلى أن ذلك تزامن مع تحذير الصحة العالمية من تحول الفيروس إلى وباء عالمي في وقت انعكست فيه الأزمة الصحية على أسواق المال حيث انخفض مؤشر داو جونز ألف نقطة في اسوأ أداء له منذ عامين.

وفي الشأن الرياضي وتحت عنوان "الجبلاية تحيل ملف أزمة القمة للفيفا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، أحالت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وأوضحت أن اللجنة كانت قد تلقت التقارير الخاصة بالمباراة ومنها تقرير القوات الأمنية التي كانت مرافقة لبعثة الزمالك منذ خروج أتوبيس اللاعبين من نادي الزمالك حتى الوقوف في ميدان رمسيس والعودة مجددا إلى مقر النادي.