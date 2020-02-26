حدث ليلاً| وفاة مبارك تشغل العالم وإعلان موعد امتحانات (الأول الثانوي)

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

وائل الإبراشي: المصريون لم يختلفوا حول وطنية مبارك ووفاته شغلت العالم

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن هناك حالة من الاهتمام من الدول بكل مؤسساتها بوفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، وإعلان الحداد لمدة 3 أيام، والذي يتماشى مع مقومات الشخصية المصرية التي تفرق بين ما هو وطني وما غير وطني.

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التعليم تكشف موعد الامتحان التجريبي لأولى ثانوي

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، موعد إجراء امتحانات تجريبية إلكترونية على التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

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التحريات الأولية تكشف حقيقة اقتحام منزل لاعب الزمالك في المهندسين

كشفت التحريات الأولية لضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات ما تناقله البعض عن اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك إمام عاشور بمنطقة المهندسين.

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عبد المنعم سعيد يكشف عن لحظات لمعان وبهتان في عهد مبارك

قال الدكتور عبد المنعم السعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان فيها عديد من لحظات اللمعان والبهتان والخفوت.

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زيادة أسعار السجائر.. السيسي يُقر تعديل قانون الضريبة المضافة

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 13 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

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رئيس "القاهرة الجديدة": قطعنا مياه الشرب لتصريف الأمطار الغزيرة

قال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن الأمطار الغزيرة اضطرت الجهاز إلى قطع مياه الشرب عن المواطنين؛ لتسهيل مأمورية التخلص من مياه الأمطار في شبكات الصرف الصحي.

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"العربية": إثيوبيا لن تشارك في اجتماعات سد النهضة في واشنطن

زعمت فضائية "العربية" في نبأ لها، مساء الثلاثاء، بإن إثيوبيا، لن تشارك في اجتماعات سد النهضة، غدًا الأربعاء، في واشنطن.

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2760 حالة وفاة وأكثر من 80 ألف إصابة حصيلة ضحايا "كورونا" في العالم

ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 2760 حالة.

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إصابة أول جندي أمريكي بفيروس كورونا

أعلنت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في بيان الثلاثاء إصابة جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بفيروس كورونا.

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الكويت توقف الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان بعد انتشار كورونا

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، وقف جميع الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان؛ بسبب مخاوف من فيروس كورونا، كما أوقفت "الترانزيت" للرحلات القادمة من تلك البلدان.

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الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة (فيديو)

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، عن نجاح منظومة الدفاع الجوي، في إسقاط طائرة تركية مسيرة، من طراز "بيرقدار" جنوب العاصمة طرابلس قرب محور النقلية.

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كوريا الجنوبية تسجل الوفاة الـ 12 بـ "كورونا"

سجلت كوريا الجنوبية حالة الوفاة الـ 12 جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء.

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