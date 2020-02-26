صور.. عزاء شعبي لـ"مبارك" في الكرنك بالأقصر

ألبوم صور.. كيف ظهر مبارك بعد تنحيه عن السلطة؟

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الأقصر – محمد محروس:

نظم عدد من أهالي منطقة الكرنك، بمدينة الأقصر عزاء شعبيا، مساء الثلاثاء، للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث تجمع الأهالي بديوان نجع الملقط، وتلقوا العزاء من أهالي المناطق المجاورة.

وقال سيد حجاج، أحد الأهالي إن مصر حزنت حزنا شديدا على رحيل الرئيس محمد حسني مبارك قائلا :"قاد الضربة الجوية التي مهدت لنصر ٧٣ وقاد مصر طيلة فترة حكمه بحكمة إلى بر الأمان".

أضاف حجاج :" مبارك رئيس أحب مصر فحبه المصريين ولولا ما جري من نفوذ بعض رجال الأعمال أصدقاء نجله علاء لما ثار المصريون عليه".

وومن المقرر تشيع ظهر اليوم الأربعاء جنازة الرئيس السابق حسني مبارك بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من عدة دول.

وتوفي مبارك، ٩١ عاما، صباح الثلاثاء في مستشفى الجلاء العسكري بعد ثلاثة أسابيع من إجراء جراحة في البطن تدهورت صحته على إثرها.

وتبدأ مراسم الجنازة العسكرية الرسمية بصلاة الظهر بمسجد المشير، ويوارى الجثمان في الثانية بعد الظهر بمقابر الأسرة بمصر الجديدة.