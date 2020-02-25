عبدالعال يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 5 دقائق

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد بعد 5 دقائق.

جاء ذلك عقب انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب في الساعة الواحدة ظهر اليوم، والتي تشهد استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب في ذات الموضوع.