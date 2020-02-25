وزير التموين: فروع لحماية المستهلك بجميع المحافظات قبل 30 يونيو القادم

كتب - محمد سامي

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الفروع الإقليمية لجهاز حماية المستهلك ستكون في جميع المحافظات قبل 30 يونيو القادم.

ووجه "المصيلحي"، الشكر للعاملين بجهاز حماية المستهلك، خلال مشاركته في "أسبوع صديق المستهلك"، الذي ينظمه الجهاز بالقرية الذكية، على مجهوداتهم التي يقومون بها من أجل الرقابة على الأسواق والتواصل مع المواطنين بأحدث وسائل التكنولوجيا، وقدم الشكر لكافة الشركات المشاركة في المبادرة.