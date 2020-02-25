​شديد البرودة وأمطار على القاهرة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 25 فبراير (بيان بالدرجات)

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع نشاط للرياح المعتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد أما في جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

ويتوقع سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، ومتوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة في الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد إلى شمال سلاسل الجبال مع نشاط للرياح؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 09 16

طنطا 09 16

دمنهور 10 16

الإسكندرية 11 17

بلطيم 12 16

مطروح 11 16

السلوم 11 16

سيوة 09 18

بورسعيد 11 18

دمياط 11 18

الزقازيق 10 17

الإسماعيلية 09 18

السويس 10 18

العريش 10 16

رفح 09 16

رأس سدر 10 19

نخل 03 18

نويبع 11 18

طابا 10 18

كاترين 00 08

الطور 09 18

شرم الشيخ 13 19

الغردقة 12 21

مرسى علم 13 22

الفيوم 09 17

بنى سويف 09 18

المنيا 08 18

أسيوط 07 19

سوهاج 08 19

قنا 08 20

الأقصر 09 20

أسوان 11 20

أبوسمبل 11 21

الوادى الجديد 07 21

شلاتين 15 21

أبو رماد 14 22

حلايب 13 20

رأس حدربة 15 20

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