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وزير الدفاع يغادر إلى باكستان في زيارة رسمية لمدة 3 أيام

09:20 م الإثنين 24 فبراير 2020
وزير الدفاع يغادر إلى باكستان في زيارة رسمية لمدة 3 أيام

الفريق أول محمد زكي قائد القوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

غادر القاهرة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الاثنين، متوجهًا إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق أول محمد زكي، خلال زيارته كبار رجال الدولة والمسئولين بوزارة الدفاع الباكستانية، لتدعيم أوجه التعاون بين القوات المسلحة، لكلا البلدين في العديد من المجالات.

محمد زكي باكستان القوات المسلحة إسلام آباد

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