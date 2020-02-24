بالصور- رئيس حديقة الحيوان يكشف تفاصيل تحنيط الفيلة "نعيمة"

"السياحة والآثار" تستضيف وفدًا إعلاميًا بريطانيًا (صور)

كتب- أحمد مسعد:

تواصل حديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، تحنيط الفيلة "نعيمة" آخر فيل كانت تضمه الحديقة، بعد نفوقها العام الماضي.

وحصل "مصراوي" على صور تكشف مراحل التجهيز للتحنيط، تمهيدًا لعرضها في المتحف الحيواني.

وقال الدكتور محمد رجائي مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن عملية تحنيط الفيلة نعيمة، تبدأ بسلخ الجلد، مشيرًا إلى أن الحديقة مازالت في انتظار المخصصات المالية اللازمة.

وأضاف رجائي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن تحنيط الحيوانات النادرة ضمن خطة الحديقة، للاحتفاظ بالحيوات النادرة وعرضها في المتحف، لما لها من شق جمالي وثقافي للأطفال، لافتًا إلى أنه يجري التواصل مع أحد الدول الأفريقية لاستيراد زوج وأنثى فيل، مشيرًا إلى أن العرض في المتحف سيكون نهاية شهر مارس المقبل.

ووصلت الفيلة "نعيمة" إلى حديقة الجيزة عندما كان عمرها 4 سنوات عام 1983، وصنفت وقتها من السلالة الأفريقية ضمن فئة الحيوانات "المعرضة للخطر" من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ونفقت نهاية أكتوبر الماضي، بسب إصابتها بجلطة في القلب، رغم محاولات الأطباء البيطريين لإنقاذها.

وقال الدكتور رامز صابر، باحث بمركز البحوث الزراعية، إن تحنيط الحيوانات الثمنية أحد أهم أنشطة الحديقة التي تفتخر بتنفيذها، خصوصًا وأن مراحل الإنتاج تتم بحرافية عالية.

وأضاف صابر لـ"مصراوي"، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من تحنيط الفيلة، وحاليًا يجرى آخر مراحل التحنيط قبل العرض النهائي.