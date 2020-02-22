أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية حتى الثلاثاء (بيان رسمي)

كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من غدٍ الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

وقالت هيئة الأرصاد -في بيان اليوم السبت- إن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، تكون رعدية على بعض المناطق.

وأوضحت أن ذروة الأمطار تكون يوم الاثنين المقبل، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء، قد تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.

وتستمر ذورة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم الثلاثاء المقبل، وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحري، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 ـ 5 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأشارت الهيئة، إلى أن الرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق متفرقة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية يوم الثلاثاء على البحر الأحمر.

وعن القاهرة الكبرى، توقعت الهيئة، أنه اعتبارا من غدٍ الأحد، تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وتكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا يوم الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، بقييم تتراوح من 4 ـ 5 درجات مئوية.

ومن المتوقع يوم الثلاثاء المقبل، أن تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

وتتراوح درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل كالتالي:

القاهرة العظمى 15 ـ 16 الصغرى 9 ـ 11

الوجه البحري العظمى 14 – 15 الصغرى 9 – 10

السواحل الشمالية العظمى 15 – 16 الصغرى 9 – 10

جنوب سيناء العظمى 21 – 22 الصغرى 11 – 12

شمال الصعيد الصغرى 16 – 17 الصغرى 8 – 9

جنوب الصعيد العظمى 20 – 21 الصغرى 10 – 11

وناشدت الهيئة، كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوبة، ويمكن الاتصال بالهيئة على مدار 24 ساعة عبر الهواتف التالية: 24646721 – 24647619.

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