أماني مصطفى: العلوم المعرفية والتكنولوجيا تتماشى مع استراتيجيات الدولة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتوره أماني مصطفي، عضو جمعية سيدات أعمال مصر 21، إن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح ضرورة ملحة لدعم التنمية المستدامة.

وأضافت مصطفى، خلال المؤتمر السادس للجمعية، المنعقد بجامعة الدول العربية، إن جمعيات المجتمع المدني تقوم بدور كبير في سد الفجوة بين ما تقوم به الدولة وماهو مطلوب لرفع التوعية والدعم للسيدات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت مصطفى، أن المؤتمر السنوي هو منصة سنوية لتبادل خبرات وتجارب أكثر من 120 سيدة من أكثر من 22 دولة والأهم هو إيجاد الشراكات بين هؤلاء السيدات، وتابعت: "اليوم المؤتمر يناقش أهمية الرقمنة على النظم الاقتصادية في جميع الدول وأثرها على التنمية المستدامة ومن هنا ننادي بإنشاء منصات إلكترونية عربيه ومصرية لدعم التبادل التجاري والصناعات بين الدول".

وأشارت إلى أن اتخاذ القرارات الصحيحة لا بد أن يقوم على العلوم المعرفية والتكنولوجيا وهو ما يتماشي مع استراتيجيات الدولة، وهي مشكورة لتحملها عبء البنية التحتية والقيام به ودعم التحول الرقمي والميكنة لجميع خدمات المقدمة ما يدعم فكرة الشفافية وثوره على الفساد".​