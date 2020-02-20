ورشة عمل عن الزراعة ونهر النيل في الحضارة المصرية القديمة

كتب - محمد عاطف:

نظم مركز "زاهي حواس للمصريات"، بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، ورشة عمل عن "الزراعة ودور نهر النيل في مصر القديمة".

وتناول الدكتور أحمد بدران عالم المصريات، نشأة الزراعة والمحاصيل الزراعية وأدوات الزراعة.

وأكد "بدران" في بيان صحفي، أن الزراعة كانت أساس قيام الحضارة المصرية القديمة لأنها حرفة تتطلب العمل الجماعي، مما أدي إلى الاستقرار وتكوين المجتمعات والتجمعات السكانية، ومن ثم نتجت عنها فكرة القرية والمدينة، وأماكن العمل والمعيشة والحياة ويقابلها على الجانب الآخر أماكن الدفن وهي الجبانات.

وعرّف الطلاب على أنواع النباتات والمحاصيل الزراعية في مصر القديمة، وأيضا البقوليات وأسمائها، والحبوب وأسمائها، والخضروات ومسمياتها والفاكهة وأنواعها.

وتطرق إلى البساتين والحدائق وعرّج علي أدوات الزراعة والهة ومعبودات الزراعة في مصر القديمه مثل الإلة "نبرى"رب البذور والربة رننوتت ربة الحصاد.

وقام الباحث الأثري أحمد عبدالفتاح، بتدريب الطلاب والتطبيق العملي في مشتل ركن فاروق وقاموا باصطياد الأسماك من نهر النيل بالإضافة إلى تمليح الأسماك على الطريقة المصرية القديمة ومارسوا مهنة زراعة الزهور والاشجار عمليًا في المشتل بحضور خبراء الزراعة.

وقال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن الهدف من هذه البرنامج هو توعية الشباب بتاريخ مصر القديمة ورفع الوعي الأثري لدي طلاب المدارس والجامعات المصرية والتأكيد على الهُوية المصرية من خلال الإنجازات الكبيرة للمصريين القدماء في كل المجالات.