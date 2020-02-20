محافظة القاهرة: مصرع 3 أشخاص في انهيار عقار بالشرابية

كتب- محمد نصار:

أعلنت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، الخميس، مصرع 3 أشخاص في إنهيار جزء من عقار بشارع حجازي السعدني بالشرابية.

وقالت المحافظة في بيان اليوم، إنه تبيّن أن العقار يتكون من أرضي ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية وسقط نصف العقار.

بدوره، قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار الشرابية المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار.

وشدد المحافظ -خلال تفقده للعقار المنهار- على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الانهيار فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

كما وجه محافظ القاهرة، مديرية التضامن الاجتماعي، بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار.