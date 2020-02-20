شبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس يومي (الخميس والجمعة)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة، ومن المتوقع أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل نهارا، وشديد البرودة ليلا، مع ظهور الشبورة صباحًا.

وعن طقس الجمعة، من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا بكافة الأنحاء، وتنشطر الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتتكاثف الشبورة المائية صباحا، ويتكون الضباب على السواحب الشمالية حتى القاهرة.

طقس الخميس 20 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

طقس الجمعة 21 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.