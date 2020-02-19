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البيئة تشارك في الماراثون الزراعي البيئي الأول للدراجات

12:38 م الأربعاء 19 فبراير 2020
البيئة تشارك في الماراثون الزراعي البيئي الأول للدراجات

البيئة تشارك في الماراثون الزراعي البيئي الأول للد

كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة في الماراثون الزراعي البيئي الأول للدراجات 2020 تحت شعار "من أجل تحقيق الأستدامة بمجال الزراعة"، بحضور ممثلي وزارتي البيئة والزراعة ومجموعة من الجمعيات الأهلية وممثلي القطاع الخاص، وعدد من الشباب، في إطار مبادرة البيئة "اتحضر للأخضر" وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانطلقت فعاليات الماراثون من أمام أحد الفنادق بطريق القاهرة _ إسكندرية الصحراوي لمسافة تصل إلى 3 كم بهدف حث الجمهور على ممارسة تلك الرياضة غير المستهلكة للطاقة والصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات مما يساهم في التقليل من ظاهرة التغيرات المناخية.

وتضمنت فعاليات الماراثون قيام وزارة البيئة بتشجير المنطقة المحيطة بنقطة نهاية الماراثون بهدف نشر ثقافة التشجير حيث تساهم في التقليل من تلوث الهواء بجانب فوائدها الجمالية وفي نهاية الفعاليات تم تسليم جوائز ودروع تكريم للفائزين.

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