بعد شكاوى زيادتها.. قرار جديد من رئيس القناة للكهرباء بشأن فواتير منيا القمح بالشرقية

كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه أصدر تعليمات فورية بسحب كافة فواتير الاستهلاك الصادرة باستهلاكات الشهر الحالى من المواطنين بمركز ومدينة منيا القمح بالشرقية بعد الشكاوى من أن الفواتير بمبالغ مالية كبيرة تصل لضعفي أو 3 أضعاف ما يدفعونه شهريا.

جاء ذلك تعقيبا على شكاوى أهالي الشرقية من ارتفاع فواتير الكهرباء الصادرة الشهر الحالي.

وأضاف رئيس الشركة فى تصريحات لمصراوي، أنه تم سحب ٤٠٠ فاتورة من إجمالى ٩٦ ألف فاتورة صادر لمركز ومدينة منيا القمح بمختلف قراه ونجوعه، مؤكدا أنه يتواجد حاليا بمركز الأصدار بمنيا القمح للاطمئنان على تنفيذ التعليمات المتعلقة بسحب كافة الفواتير الصادرة بجميع الاستهلاكات المتراكمة، وأأنه أعطى تعليمات بتقسيط جميع الفواتير على مدار 60 شهرا لتخفيف أي عبء أو معاناة لدى أي مواطن.

وشدد على أن جميع مراكز ومدن محافظة الشرقية تم إصدار فواتيرها بطريقة سليمة وصحيحة ولا داعي لترديد معلومات وأنباء غير صحيحة، مؤكدا أنه تم السيطرة على الموقف وإبلاغ المواطنين برد الفواتير التي تحمل استهلاكات كبيرة على الرغم من أنها مبالغ مستحقة ومتراكمة منذ فترات طويلة.