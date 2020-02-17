مساء اليوم.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة 4 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق "حي الوراق- حي شمال الجيزة- حي العجوزة- حي بولاق الدكرور"، اعتبارا من الثانية عشرة مساء يوم الاثنين وحتى الساعة الرابعة من صباح يوم الثلاثاء، لمدة 4 ساعات.

وأضافت شركة المياه، في بيان اليوم الاثنين، أن قطع الخدمة نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة بمحطة مياه إمبابة ضمن برنامج العمرات السنوية.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.