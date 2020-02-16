5 ساعات عن أربعة أحياء.. قطع مياه الشرب بالجيزة لتنفيذ أعمال صيانة بمحطة إمبابة

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعمال الصيانة الدورية في عنبر المياه المرشحة بمحطة مياه إمبابة، ضمن برنامج العمرات السنوية، ما يؤدي لانقطاع مياه الشرب لمدة 4 ساعات، تبدأ في 12 من صباح الثلاثاء الموافق 18 فبراير الجاري وحتى الساعة 4 من فجر اليوم ذاته.



وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي (حي الوراق، حي شمال الجيزة، العجوزة، بولاق الدكرور)، وطالبت المحافظة المواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، في الأماكن المتأثرة بالانقطاع، على رقم طوارئ 125.