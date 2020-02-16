الزراعة: لجان مكثفة للحد من مخاطر التقلبات الجوية على المحاصيل

كتب- أحمد مسعد:

دشنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من اللجان المختلفة للمرور على المحاصيل الشتوية والخضر؛ للحفاظ على الإنتاجية وتقديم العون اللازم للمزراعين.

وقال الدكتور محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية، إنه يتم تنفيذ عمليات المرور والرصد على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات ومركز البحوث الزراعية، فضلًا عن تشكيل غرفة مركزية للتواصل السريع عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف عطا، لمصراوي، أن اللجان تضمن اتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية ورصد الحالات المرضية، لافتًا إلى أن الوزارة تدشن لجان متخصصة للتدخل وتقديم العلاج الفعال.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية: "هناك تكليفات لجميع إدارات البساتين والخضر بالمتابعة المستمرة مع الفلاحين لتقديم التوصيات الفنية والإرشادية في حاالات المطر أو السقيع".

وأشار إلى ضرورة توفير رطوبة تحت الزرع أي ما يعرف بـ"الرية السريعة" أول النهار ولكل المحاصيل بدون استثناء خصوصا المحاصيل التي تتأثر بالمناخ سريعًا.

وكانت تزايدت فرص سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، تمتد إلى متوسطة الشدة على القاهرة وشمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويستمر ذلك حتى الأربعاء المقبل.​