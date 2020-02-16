مفتي الجمهورية يشارك بمؤتمر "تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف"

كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، متوجهًا إلى جنيف للمشاركة في فعاليات مؤتمر "تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف"، والذي يعقد على مدار يومي 18 و19 فبراير 2020، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

ويعرض مفتي الجمهورية، في كلمة يلقيها خلال المؤتمر، تجربة دار الإفتاء المصرية في مكافحة الفكر المتطرف، وما قامت به من مجهودات ومشروعات ومبادرات لتحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف والإرهاب.

ويرافق مفتي الجمهورية، الدكتور إبراهيم نجم، مستشار المفتي والأمين العام لدور هيئات الإفتاء في العالم، حيث يُلقي كلمة ضمن فعاليات المؤتمر حول الهوية الوطنية ودورها في بناء الأمن الفكري.

كما يشارك في المؤتمر الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، ومن المقرر أن يُلقي كلمة خلال فعاليات المؤتمر.

يذكر أن المؤتمر تنظمه رابطة العالم الإسلامي في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وتدور محاوره حول مناقشة الأفكار والأيديولوجيات والبيئات المُصنعة للتطرف، وقضية الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، والهوية الوطنية ودورها في بناء الأمن الفكري، والشباب المسلم في أوروبا وأخطار التطرف، والتعدد الثقافي والديني وثقافة التسامح.