رحلة كل خميس.. 10 معلومات عن خط الطيران الجديد بين الأقصر وشرم الشيخ

كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ شركة مصر للطيران، الخميس المقبل، تشغيل أول خط داخلي جديد بين شرم الشيخ والأقصر، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني ودور الشركة الوطنية في دعم وتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر.

ويرصد مصراوي 10 معلومات عن خط الطيران الجديد والاستفادة السياحية من هذا الخط كالتالي:

- تبدأ الرحلات يوم الخميس من كل أسبوع اعتبارًا من يوم 20 فبراير وحتى 28 مايو المقبل.

- تستمر الرحلة أسبوعيا بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر خلال الموسم الحالي، قابلة للزيادة في حال الطلب.

- الرحلات تتم على أحدث طائرات مصر للطيران من طراز الآيرباص A220-300 ذات مستوى متميز من الراحة والرفاهية.

- يمكن للعملاء حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني أو الحجز والاستفسار عن طريق خدمة الاتصالات التليفونية على 1717، أو زيارة مكاتب مصر للطيران أو الوكلاء السياحيين.

- الخط يمكن السائحين من الاستمتاع برحلات شاطئية في مدن جنوب سيناء ثم التوجه مباشرة إلى الأقصر.

- يساعد خط الطيران الجديد على تنشيط السياحة الثقافية بشكل كبير خاصة في مدينة الأقصر.

- يساهم في ربط المدن السياحية المصرية بشبكة خطوط مصر للطيران الدولية، عن طريق مطار القاهرة.

- يساعد السائحين ومنظمي البرامج السياحية في سهولة تنظيم رحلات تضم الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية في برنامج واحد.

- بدأت شركات السياحة في الترويج لبرامجها في هاتين المدينتين لتنشيط الحركة السياحية هناك.

- وزارة السياحة والأثار عملت على تدشين "خط الطيران" للدمج بين الأنماط السياحية المختلفة في مصر.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أعلن خلال لقاءه مع مستثمري الاقصر، مؤخرا، الاتفاق على ربط الأقصر بشرم الشيخ، وتشغيل أول خط طيران بين الأقصر وشرم الشيخ خلال شهر فبراير الجاري.​