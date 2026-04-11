لم يكن الخلاف بين زوجين داخل شقة بسيطة بمنطقة المرج ينذر بكارثة، مجرد نقاش عابر حول إعداد الطعام، لكنه سرعان ما تحول إلى لحظة فقدان سيطرة، انتهت بجريمة أنهت حياة الزوج على يد زوجته.

زوجة أمام الجنايات بتهمة قتل زوجها

داخل المطبخ، كانت الزوجة تُعد الطعام، بينما تصاعدت حدة الحديث بينها وبين زوجها، قبل أن يتحول النقاش إلى مشادة، تداخلت فيها الأيدي وسط توتر شديد، في لحظة لم تكن محسوبة العواقب، بحسب تحقيقات النيابة العامة.

وقالت الزوجة في اعترافاتها إنها لم تقصد إيذاء زوجها، موضحة أنه أمسك بيدها التي كانت تحمل سكينًا، وخلال محاولتها الابتعاد فقد توازنه وسقط، لتكتشف بعدها وجود دماء.

وأضافت أنها سارعت بطلب المساعدة، حيث تم نقل الزوج إلى المستشفى، إلا أن إصابته كانت قاتلة، وفشلت محاولات إنقاذه.

وتبدأ محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمة، بتهمة إنهاء حياة زوجها بطعنة سكين داخل منزلهما بدائرة قسم شرطة المرج.