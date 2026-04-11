إعلان

طعنة في المطبخ.. حكاية سيدة قتلت زوجها بسبب إعداد الطعام بالمرج

كتب : صابر المحلاوي

09:00 ص 11/04/2026

مشاجرة زوجين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لم يكن الخلاف بين زوجين داخل شقة بسيطة بمنطقة المرج ينذر بكارثة، مجرد نقاش عابر حول إعداد الطعام، لكنه سرعان ما تحول إلى لحظة فقدان سيطرة، انتهت بجريمة أنهت حياة الزوج على يد زوجته.

زوجة أمام الجنايات بتهمة قتل زوجها

داخل المطبخ، كانت الزوجة تُعد الطعام، بينما تصاعدت حدة الحديث بينها وبين زوجها، قبل أن يتحول النقاش إلى مشادة، تداخلت فيها الأيدي وسط توتر شديد، في لحظة لم تكن محسوبة العواقب، بحسب تحقيقات النيابة العامة.

وقالت الزوجة في اعترافاتها إنها لم تقصد إيذاء زوجها، موضحة أنه أمسك بيدها التي كانت تحمل سكينًا، وخلال محاولتها الابتعاد فقد توازنه وسقط، لتكتشف بعدها وجود دماء.

وأضافت أنها سارعت بطلب المساعدة، حيث تم نقل الزوج إلى المستشفى، إلا أن إصابته كانت قاتلة، وفشلت محاولات إنقاذه.

وتبدأ محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمة، بتهمة إنهاء حياة زوجها بطعنة سكين داخل منزلهما بدائرة قسم شرطة المرج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قتل شخص سيدة تقتل زوجها محكمة جنايات القاهرة

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

