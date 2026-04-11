مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة على صحراوي المنيا

كتب : مصراوي

08:40 ص 11/04/2026

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون بكسور وجروح متفرقة، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة تقل عدداً من العمال، مما أسفر عن إصابة 12 شخصاً ومصرع آخر.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث والذي تبين وقوعه بالقرب من قرية 8 ، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

