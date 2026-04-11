مصرع شخص وإصابة 12 في حادث انقلاب سيارة على صحراوي



لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون بكسور وجروح متفرقة، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة تقل عدداً من العمال، مما أسفر عن إصابة 12 شخصاً ومصرع آخر.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث والذي تبين وقوعه بالقرب من قرية 8 ، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق