أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر باكستانية، بوصول طائرة تقل وفد التفاوض الأمريكي إلى العاصمة إسلام آباد، في إطار تحركات دبلوماسية جارية.

وصول وفد التفاوض الأمريكي إلى إسلام آباد بقيادة ويتكوف وكوشنر





وأوضحت المصادر أن الوفد يضم المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن جدول الزيارة.

وجاء ذلك وفقًا لما نقلته شبكة سكاي نيوز، التي أكدت متابعة التطورات المرتبطة بوصول الوفد الأمريكي إلى باكستان.