مصر تؤكد رفض المساس بسيادة لبنان خلال مباحثات أوروبية

كتب : مصراوي

08:34 ص 11/04/2026

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر مع نظيريه الألماني والإيطالي مستجدات الأوضاع في المنطقة، في إطار التنسيق المشترك بشأن التطورات الإقليمية.


وأكد وزير الخارجية ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، بما يسهم في تهدئة الأوضاع ودعم الاستقرار الإقليمي.


وأشار إلى التطلع لأن تكون المفاوضات المرتقبة في إسلام آباد مثمرة، وأن تسهم في تقليل حدة التوترات القائمة.

وشدد على أن العدوان الإسرائيلي على لبنان يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأكد رفض مصر الكامل لأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشددًا على أهمية احترام القوانين الدولية.

