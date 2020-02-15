الوفد: استضافة مصر لمسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة العالمية يدعم القطاع



كتب- محمد نصار:

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن استضافة مصر لمسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة العالمية "‪ Miss Eco International 2020 ‬"، والتي ستقام خلال الفترة من 23 مارس إلى 11 أبريل 2020 تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة المصرية، سيجعل مصر محط أنظار العالم.

وقالت أمل رمزي، في بيان، أن هذا الحدث الهام يشارك فيه أكثر من ‪80‬ ملكة جمال من جميع أنحاء العالم للفوز بمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة المنعقدة في مصر.

وشددت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، على أهمية تلك الفعالیات في ترویج المنتج السیاحي المصري وبصفة خاصة السیاحة الشاطئية، وزيادة وعي المجتمع العالمي بالسياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما يعود بالنفع على مصر.



وأوضحت أن متسابقات العالم یمثلون أهم الدول المصدرة للسياحة لمصر ومنها ملكات جمال المانیا، وانجلترا، واوكرانیا، وفرنسا، وایطالیا، وكازاخستان، وروسیا، وبولندا، وصربیا، وبلجیكا، وهولندا، وإسبانيا، وأمريكا، وأستراليا، والبرازیل، والبرتغال.



وتوقعت أمل رمزي، زيادة الحركة السياحية بنهاية عام ٢٠٢٠ إلى نحو 15٪ مقارنة بعام 2019 في ظل عودة السياحة الفرنسية والإيطالي والإنجليزية على شرم الشيخ.