التخصيص بالأسبقية.. الإسكان: بدء حجز شقق الرحاب في هذا الموعد

كتب- محمد عبد الناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن يوم 15 مارس المقبل، هو موعد بدء التسجيل على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، ([http://www.hdb-reservation.xn--com%29-gei/]www.hdb-reservation.com)، لحجز 238 وحدة سكنية، بمساحات من 92 م2 : 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم في تملك السكن الخاص بهم.

وأوضح الجزار، في بيان اليوم أن مقدم الحجز يبلغ 100 ألف جنيه، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني www.hdb-reservation.com، ويمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقي الثمن (70 %) من خلال مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي المصري وفقاً لشروطها.

وقال الدكتور عاصم الجزار: يبدأ (التقديم)، وهو الخطوة الأولى لحجز الوحدات، على الموقع الإلكترونى، من يوم 15/3/2020، حيث يتم الدخول على الموقع الإليكترونى ([http://www.hdb-reservation.xn--com%29-gei/]www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان، بدون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات- الأسعار- أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل (فيديو – مكتوبة)، وفى حالة عدم وجود حساب حالى للمتقدم على الموقع، يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد.

وتابع: "عن طريق الضغط على مفتاح (أرغب فى التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة) ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية، وتعديلها حسب الحاجة، وفى نهاية مراجعة البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، ويقوم العميل بتحويل مبلغ مقدم الحجز وقدره 100 ألف جنيه، إضافة إلى مبلغ 1500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، على أن يتحمل العميل العمولات، ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة)، ببنك التعمير والإسكان- فرع الدقي، بأحد طرق السداد التالية: التحويل من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر عن طريق (ACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX).