مساعد نائب رئيس"هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد تشطيب 2088 شقة بالإسكان اجتماعي

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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة السادات، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، ورافقه خلال جولته المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو جهاز المدينة.

وتابع المهندس كمال بهجات، خلال الجولة، أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع لعدد 2088 وحدة (٨٧ عمارة) إسكان اجتماعي بالمرحلة الرابعة جارٍ تنفيذها بحى الفردوس، واطمأن على خطة التسليم لعدد ٢٢ عمارة إسكان اجتماعي من المقرر تسليمها في يونيو المقبل، وأثنى على مستوى الأعمال، وما تم إنجازه من أعمال تنفيذ المرافق( مياه – صرف – كهرباء).

كما تابع بهجات، أعمال تنفيذ شبكة الكهرباء بالمنطقة الصناعية ص٨ بمساحة حوالى ١١٩٠ فدانا بعدد ١٠٧٦ قطعة أرض بمساحات مختلفة، وكذا التشطيبات النهائية لسوق الجملة، والذى سوف يتم إتاحته بنظام المزاد العلنى خلال شهر من الآن، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة المستمرة، وإزلة أى عقبات بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة.

من جانبه أوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن أعمال رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية الجاري تنفيذها بالمدينة، شملت مناطق (الزيتون – النور – الفردوس – النخيل – الروضة – الياسمين – الياقوت – الكوثر – النرجس – البنفسج – الريحان – الورود – الأشجار - الزهور)، موضحاً أن تلك المناطق تشهد حركات سير مكثفة، كما أنها أصبحت أماكن ضرورية يتم من خلالها الوصول إلي مجمع الكليات الجديد لجامعة مدينة السادات البالغ مساحتها نحو 500 فدان بالمحور المركزي.