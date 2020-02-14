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رئيس البرلمان يهنئ الزمالك بفوزه بالسوبر الأفريقي

11:33 م الجمعة 14 فبراير 2020
رئيس البرلمان يهنئ الزمالك بفوزه بالسوبر الأفريقي

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء المجلس، بالتهنئة القلبية للشعب المصري بمناسبة فوز نادي الزمالك بكأس السوبر الأفريقي.

وقال رئيس مجلس النواب، في بيان صحفي له اليوم الجمعة: "أخص بالشكر والتقدير مجلس إدارة النادي والجهاز الفني والإداري واللاعبين ومشجعي القلعة البيضاء، على الأداء المتميز الذي انتهى بتتويجه بكأس السوبر الأفريقي، ليعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة".

وحقق الزمالك لقب السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، اليوم الجمعة، عقب فوزه على الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الغرافة في قطر.

علي عبدالعال السوبر الأفريقي مجلس النواب نادي الزمالك

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