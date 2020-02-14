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كرم جبر: إنشاء مركزين تابعين لتدريب الصحفيين والقيادات الإدارية بالمؤسسات القومية

06:42 م الجمعة 14 فبراير 2020
كرم جبر: إنشاء مركزين تابعين لتدريب الصحفيين والقيادات الإدارية بالمؤسسات القومية

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب- مصطفى علي:

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، إنشاء مركز تابع لها لتدريب الصحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية على المحتوى التحريري، وكلفت سامح عبدالله نائب رئيس تحرير الأهرام بالإشراف على المركز، وتقديم مشروع الدورات المقترحة لإقراره وبدء العمل به، على أن تكون الأولوية لدورات الصحافة الإلكترونية والثورة الرقمية.

كما كلفت الهيئة الدكتور محمد توفيق العضو بها، بالإعداد والإشراف على مركز لتدريب القيادات الإدارية على الأمور المحاسبية والمالية وإدارة المؤسسات وإصلاح هياكلها التمويلية.

جاء ذلك، بحسب بيان أصدرته الهيئة اليوم الجمعة، خلال لقاء رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر بعمداء وأساتذة كليات الإعلام وكبار الكتاب والمفكرين. واستمر اللقاء لأربع ساعات شهدت شرح خطة الهيئة الوطنية لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية والنهوض بها.

واتفق الحاضرون على ضرورة الإسراع بتنفيذ الخطة المقدمة من الهيئة، وفي صدارتها الاستغلال الأمثل للأصول، وتنفيذ مشروعات استثمارية مشركة بين المؤسسات تمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها، والاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.

وأكد رئيس الهيئة أنه لا تراجع عن تنفيذ الخطة، قائلًا إن الهيئة عقدت حتى الآن 6 اجتماعات، مع مختلف الفئات المهتمة بالقضية من شباب المهنة وشيوخها، للاستفادة مما يطرحونه من آراء وأفكار تساعد في أداء هذه المهمة الصعبة، وإن هذه اللقاءات مستمرة في الفترة المقبلة.​

كرم جبر الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات القومية القيادات الإدارية

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