السبت.. قطع المياه عن 4 مناطق في الجيزة لمدة 22 ساعة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن 4 مناطق في المحافظة تشمل "ميت فارس - ميت شماس - المنوات - طموه" وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح السبت القادم، حتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد المقبل.

وقالت الشركة في بيان مساء اليوم الخميس، إن ذلك يأتي نظرًا لقيامها بأعمال الإحلال والتجديد لخط بطول 250 مترًا قطر 500ملي بمنطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وحال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

وكان المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الجيزة، برفقة المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، قد تفقدا محطة مياه جزيرة الدهب، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات العالمية خلال عملية التنفيذ.

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