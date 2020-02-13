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"عربية النواب": إصرار مصري على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

11:59 ص الخميس 13 فبراير 2020
"عربية النواب": إصرار مصري على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:
قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مصر لديها موقف ثابت داعم للقضية الفلسطينية، وتصر على التوصل لتسوية تعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف "أباظة" في بيان اليوم الخميس، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام تنطوي على خروج صارخ على ثوابت حل القضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة وفي القلب منها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية خاصة أن الإدارة الأمريكية تجاهلت الأطراف الأخرى.

واعتبر وكيل أول لجنة الشئون العربية بالبرلمان هذا التصرف بأنه انحياز صارخ من الإدارة الأمريكية لإسرائيل ويمثل استخفافا بثوابت حل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الإعلان عن الخطة واختيار توقيتها يستهدف تحقيق مصالح شخصية انتخابية تخدم "غلاة اليمين" العنصري و"المتطرف" في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن ذلك الأمر يفرض على الجانب العربي تحديًا كبيرًا يستوجب إنهاء الانقسام الفلسطيني والتضامن العربي مع الفلسطينيين لمواجهة هذا التحدي.

مجلس النواب فلسطين القدس المحتلة الاحتلال الاسرائيلي صفقة القرن

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