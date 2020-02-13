شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من تقلبات الخميس والجمعة

كتب- محمود علي:

حذر الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات درجات الحرارة على مدار يومي الخميس والجمعة، وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر "الأولى"، إن الطقس سيكون حار نهارا وشديد البرودة ليلا.

وأضاف: سيستمر نشاط الرياح لكن ستقل حدتها نوعا. ونصح المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا.

أما طقس الجمعة فيكون دافيء على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلاً، وتصل درجة الحرارة إلى 29 في جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.