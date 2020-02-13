أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من تقلبات الخميس والجمعة

07:01 ص الخميس 13 فبراير 2020
شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من تقلبات الخميس والجمعة

طقس بارد

كتب- محمود علي:

حذر الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات درجات الحرارة على مدار يومي الخميس والجمعة، وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر "الأولى"، إن الطقس سيكون حار نهارا وشديد البرودة ليلا.

وأضاف: سيستمر نشاط الرياح لكن ستقل حدتها نوعا. ونصح المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا.

أما طقس الجمعة فيكون دافيء على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلاً، وتصل درجة الحرارة إلى 29 في جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

طقس شديد البرودة هيئة الأرصاد الجوية التقلبات الجوية درجات الحرارة

الخبر التالى:

حدث ليلاً| إعادة المحذوفين من "تكافل وكرامة".. وارتفاع وفيات "كورونا"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان