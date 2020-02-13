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اليوم .. التموين تفحص عروض الشركات لتوريد زيت الطعام

02:21 ص الخميس 13 فبراير 2020
اليوم .. التموين تفحص عروض الشركات لتوريد زيت الطعام

زيت طعام

كتب – محمد سامي:

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس العروض التى ستقدمها الشركات الراغبة فى المشاركة فى المناقصة رقم 5 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه بحد ادنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد والتوريد خلال الفترة من 25 مارس وحتى 15 ابريل 2020 وذلك لطرحه على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر فبراير الجارى من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.​

توريد زيت الطعام الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين
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