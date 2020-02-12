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التموين: احتياطي الأرز يكفي 5 شهور.. والزيت حتى منتصف يونيو المقبل

11:38 م الأربعاء 12 فبراير 2020
التموين: احتياطي الأرز يكفي 5 شهور.. والزيت حتى منتصف يونيو المقبل

علي المصيلحي

القاهرة - أ ش أ:

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 4.7 شهر، واحتياطي السكر يكفي 5.6 شهر، والزيت حتى منتصف يونيو المقبل، بالإضافة إلى تعاقدات الأرز حتى يوليو المقبل.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية -في تصريحات اليوم الأربعاء- حرص الوزارة على توفير مخزون استراتيجي يتراوح مابين 3 إلى 6 شهور من السلع بالبلاد، مشددا على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا على السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

وعن استعدادت الوزارة لشهر رمضان، أشار الوزير إلى أن الوزارة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة من أجل استعدادات شهر رمضان المبارك، حيث سيتم عقد أول اجتماع تحضيري مع مديري المديريات والموردين والمنتجين خلال الأسبوع من إجل الإعداد لمعرض أهلا رمضان.

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علي المصيلحي التجارة الداخلية وزارة التموين

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